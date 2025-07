Chiariello: "Lucca o Nunez? La scelta credo che ormai sia stata fatta"

Tanti colpi all'orizzonte. Nel suo consueto punto su Radio Crc, Umberto Chiariello ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Lang ha fatto una grande stagione dopo aver mandato al manicomio la Juve in Champions. Quando si parlava di lui i tifosi storcevano la bocca, poi lo hanno visto in campo contro i bianconeri e hanno capito perché il Napoli lo trattava. Domani sarà il giorno di Beukema. In difesa, reparto al completo.

Sono quattro i nuovi volti, il quinto è Ferrante, il nuovo portiere che può diventare quarto portiere per la prossima stagione. I due last minute sono Juanlu e Lucca, che il Napoli sta cercando di togliere dalla concorrenza, Atalanta su tutte. La scelta credo sia stata fatta tra lui e Nunez che è più grande e costa quasi il doppio tra stipendio e cartellino. Lucca ha le caratteristiche che piacciono a Conte. I due potrebbero raggiungere in tempi brevi Dimaro e la squadra".