L'economista Vettosi: "Occhio a spendere 200mln! Il Napoli ha costi ampi, 16mln di staff"

Fabrizio Vettosi, analista economico, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Vorrei chiarire una cosa importante, perché sento parecchia disinformazione in giro su questo argomento: la Champions League non è la panacea di tutti i mali per nessuno, neanche per la società azzurra. Il Napoli può guadagnare dai 42 ai 75 milioni di euro, in base al suo cammino che farà nella massima competizione europea e ad eventuali eliminazioni durante il torneo.

Non trovo opportuno, però, spendere 200 milioni sul mercato neanche con la Champions. Il motivo è semplice: anche con la Champions, investendo questi soldi, il Napoli ci perde, non ci guadagna. Con 75 milioni della Champions, e pur volendo considerare 121 milioni che otterrebbe in caso di vittoria della coppa, non ci sarebbe un effettivo guadagno, con l’assetto attuale. Il Napoli genera cassa, ma molto meno dell’epoca Spalletti, perché ha costi di personale molto ampi e versa 16 milioni lordi al solo staff tecnico. Il Napoli ha già impegnato i 150 milioni della scorsa stagione, quando non c’era la Champions. Ora deve riuscire assolutamente a vendere Osimhen, così da liberarsi del suo pesante stipendio: è fondamentale”.