Bellinazzo lancia l’allarme: "Le perdite del calcio italiano si stanno avvicinando ai 2 miliardi"

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed autore di numeri libri calcistico-economici, ha parlato dei problemi del calcio italiano durante Scanner, trasmissione di TMW Radio: "Il quadro di perdite si avvicina più ai 2 miliardi che al miliardo e mezzo, è tragico. E manca qualche bilancio ancora. Anche durante i due anni di pandemia i costi hanno continuato a crescere, abbattendosi su un calcio già in gravi difficoltà, e il deficit adesso è monstre. C'è chi riuscirà a venirne fuori, chi ha forza alle spalle, sarà più difficile per i medio-piccoli che hanno sì perso meno ma con una minore disponibilità e dovranno stringere la cinghia. Negli ultimi anni le plusvalenze sono state mediamente 7-800 milioni a stagione, ma ora le circostanze sono cambiate rispetto a prima della pandemia e si perdono anche più giocatori a parametro zero, cosa che fa assottigliare le entrate. Il tema del debito si sta incartando su se stesso: se non puoi fare altro che abbassare i costi, finisci per calare la competitività".