Bellinazzo: "Se Osimhen va via per la clausola il Napoli fa una plusvalenza di oltre 100mln!"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, uno dei massimi esperti di economia applicata al calcio in Italia, è intervenuto nel corso de 'Il Napoli su Telecapri', trasmissione in onda su Telecapri, e nel corso della sua intervista si è soffermato anche sulla cessione di Victor Osimhen e i benefici economici che ne conseguiranno:

"Il Napoli ha anche quest'assegno in bianco chiamato Victor Osimhen, che probabilmente andrà a Parigi e il Qatar ha le risorse necessarie per sborsare l'intera cifra della clausola, che dovrebbe essere di 120-130 milioni di euro. Anche se dovesse essere pagata a rata, l'entrata di competenza e la plusvalenza la iscrivi a bilancio nell'anno in cui vendi, la rateizzazione poi è un discorso di disponibilità liquida. Se Osimhen andrà via per l'intera cifra della clausola il Napoli fa una plusvalenza superiore ai 100 milioni di euro perché il Napoli utilizza un movimento diverso dagli altri club sugli ammortamenti e il costo del cartellino di Osimhen è stato quasi completamente ammortizzato".