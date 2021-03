Bellinazzo: "Senza Champions il Napoli dovrà tagliare il 30% del monte ingaggi"

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "Ridimensionamento senza Champions per il Napoli? C'è bisogno di un 10-15% di ridimensionamento del monte ingaggi per la pandemia. Senza Champions porta un ulteriore 15% di tagli. Il Napoli deve tenere i costi bassi senza andare in Champions. Ha la polizza assicurativa dei 100 milioni in casa, ma senza investimenti non ci sono ricavi strutturali. Bisognerà sostituire giocatori con ammortamenti ed ingaggi importanti con giocatori diversi, a parametro zero o giovani che dovranno sostituirli. Il Napoli avrebbe dovuto fare degli investimenti negli anni della Champions che non sono stati fatti"