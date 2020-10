Benevento, Dabo punta il Napoli: "E' forte, ma in casa dobbiamo vincere"

Nel post gara dell'Olimpico, il centrocampista Bryan Dabo ha parlato ad Ottochannel. Ecco quanto riportato da Tuttobenevento: "Sono molto dispiaciuto. Non ho visto una gara da 5-2. Al massimo il 2-2 o la vittoria del Benevento. Abbiamo regalato due gol, dobbiamo migliorare la fase difensiva. Il rigore per la Roma non c'era: Montipò ha toccato prima la palla. Gli episodi hanno cambiato la partita, come la mancata doppia ammonizione a Veretout. Ormai inutile parlarne, bisogna pensare al Napoli".

STANCHEZZA - "La Nazionale mi ha fatto solo bene; quando vinci stai bene e avendo vinto con la nazionale non sentivo la stanchezza. Al momento sono giovane e mi godo anche gli impegni delle nazionali".

IL DERBY - "Il Napoli? Sono davvero forti e tosti. Bisogna dare il massimo. In casa dobbiamo vincere"