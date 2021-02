Benevento, Montipò: "A Napoli con grinta e carattere. L'abbiamo preparata bene"

Il Benevento si gode l'ottima prestazione offerta contro la Roma, caratterizzata da tanta grinta, voglia e carattere per portare a casa un risultato positivo nonostante il grande blasone dell'avversario. Una partita di grande sacrificio quella dei giallorossi che sono stati capaci di chiudere ogni spazio, snaturando la formazione di Fonseca che contro le piccole non aveva mai steccato in campionato. Poche le volte in cui gli attaccanti capitolini hanno calciato verso le specchio della porta, con Lorenzo Montipò che si è sporcato i guanti solo in seguito a un insidioso tiro di Pellegrini giunto alla mezz'ora del primo tempo:

"L'abbiamo preparata bene - ha affermato Montipò - curando le due fasi in maniera più che positiva. Ci siamo difesi bene, ma allo stesso tempo c'è da dire che le occasioni non sono affatto mancate. Non abbiamo concesso nulla, infatti ricordo solo un tiro di Pellegrini e un altro di Mkhytarian. Ho svolto prevalentemente un lavoro sulle uscite alte. Sono contento di come la squadra abbia eseguito alla perfezione i dettami del mister in base a quanto provato in settimana" ha detto a Ottopagine.