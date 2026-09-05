Il doppio ex Benitez: "Allegri è una garanzia! Può sorprendere senza McTominay"

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Rafa Benitez analizza Inter-Napoli, una partita che incrocia due tappe importanti della sua carriera. L'ex tecnico azzurro considera i nerazzurri favoriti.

Ha vinto con entrambe e conosce perfettamente il peso di una sfida come Inter-Napoli. Rafa Benitez, intervistato alla vigilia del big match di San Siro, parte dalle gerarchie del campionato: "L'Inter per forza di cose. È campione d'Italia e ha inserito forze fresche. Ma Chivu conosce i rischi di chi parte da favorito e sa che alle sue spalle sono cresciute in tante", le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Per lo spagnolo, però, parlare già di sfida scudetto sarebbe prematuro: "Negli ultimi quattro anni se lo sono diviso due club giganteschi, capaci di dominare attraverso l'acutezza delle idee. Però direi di no: è troppo presto per pensare che questo risultato possa influenzare l'intera stagione".

Benitez: "Allegri può sorprendere senza McTominay"

L'attenzione si sposta quindi sul Napoli e sulle possibili mosse del tecnico: "Da Allegri ci si possono aspettare mosse a sorpresa: non avendo McTominay, non fatico a credere che si inventi qualcosa. Lui ha il polso della situazione, solo chi vede i giocatori ogni giorno sa quali siano quelli che possono offrire maggiori garanzie". Benitez si aspetta soprattutto una partita da giocare con la testa: "Se hai Calhanoglu e Zielinski, Barella e Lautaro, sei già un pezzo avanti. Ma se dall'altra parte ci sono De Bruyne e Lobotka, Hojlund e Anguissa, non hai paura di niente".

Il ko col Como e la garanzia Allegri

Benitez ridimensiona infine l'allarme nato dopo la sconfitta contro il Como: "Due errori individuali. Poi una reazione contro un'avversaria che ha aggiunto nel suo vocabolario una considerevole organizzazione difensiva". E proprio la presenza di Allegri rappresenta, secondo l'ex allenatore azzurro, il principale motivo per restare sereni: "L'amarezza dei tifosi per la frenata è umana, ma Allegri rappresenta l'allenatore ideale per riuscire a controllare la situazione. È una garanzia".