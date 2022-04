Benitez: "Contento che su 13 titoli 2 li abbia conquistati col Napoli"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport del passato e dei suoi ex calciatori

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport del passato e dei suoi ex calciatori: "Scudetto? Per gli azzurri sarebbe un traguardo incredibile perché la storia dice che vincere lì è più difficile che a Milano e sono orgoglioso che tra i miei 13 titoli, 2 li abbia conquistati col Napoli. Gli equilibri sono troppo sottili, sarà un finale incerto fino all’ultimo dove Milan, Napoli e Inter hanno le stesse possibilità. Credo che la Juve ormai sia fuori dai giochi, ma sono certo che andrà in Champions".