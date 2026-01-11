Bergomi: "L’Inter ti abbaglia, ma il Napoli di Conte sa affrontarti sempre senza paura"

vedi letture

L'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato del big match di questa sera, Inter-Napoli, a La Gazzetta dello Sport: "Se pensiamo all’andata, il Napoli arrivava dalla brutta sconfitta col Psv, ma Conte l’aveva vinta con la mossa Neres. Quel giorno l’Inter l’aveva interpretata bene, ma era caduta troppo nel nervosismo della gara. Oggi come allora, io vedo tanto equilibrio, anche perché sono due squadre forti e diverse. L’Inter ti abbaglia sempre per come gioca, può dare un segnale alla compagnia, ma il Napoli di Conte sa affrontarti sempre senza paura.

Da un lato, saranno decisive le due punte, Thuram e Lautaro, e la loro capacità di vincere i duelli. Il Napoli ha troppe assenze, ma ha un giocatore un po’ troppo sottovalutato che potrà dare fastidio sulla fascia: è Spinazzola. Se c’è o non c’è, il Napoli cambia. Sulla sua fascia, nonostante la timidezza, Luis Henrique sta invece crescendo dal punto di vista difensivo...".