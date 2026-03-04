Torino, D'Aversa sulla formazione: "Mancano ancora due giorni, non ho deciso nulla"

vedi letture

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, a due giorni dal match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: "La storia di quest'anno dice che dopo le vittorie ci sono stati periodi negativi. Abbiamo giocato di sera e poi venerdì, c'è meno tempo per esaltarsi e abbiamo pensato a lavorare. Non abbiamo ancora fatto nulla"

Vedremo novità di formazione? "Nella prima settimana abbiamo cercato di fare ciò che ci portasse dei vantaggi. Non si fanno mai le stesse, si ragiona anche sull'avversario: il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte. Sarà una gara diversa"

Come pensa di giocare davanti? "Ci stanno tutte le valutazioni. Lo avevo fatto anche per la Lazio: scegli gli undici iniziali, ma poi pensi che nella partita ci sono tante altre partite. Se metti due attaccanti di ruoli, devi avere la possibilità di migliorare il potenziale a gara in corso. Si pensano a vari aspetti"

Ilkhan può giocare? "Può fare il play in un centrocampo a tre, anche se a centrocampo c'erano solo Prati e Gineitis. Non mi soffermo mai sui moduli, è l'interpretazione e l'occupazione degli spazi l'importante. Ilkhan può giocare a tre o a due"

Come può cambiare l'attacco con Adams? "Bisogna sempre valutare che torna da un infortunio e come si vuole partite. Come ha dimostrato di poter giocare sulla trequarti, anche Adams può giocare lì o da prima punta. Per caratteristiche, può ricoprire tutte le posizioni là davanti. Stiamo facendo una conferenza due giorni prima, non ho ancora deciso nulla....Ho idee in testa, ma poi determina il campo"