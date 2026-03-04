Ordine: "Troppi errori arbitrali! Club di A si coalizzino e chiedano cambio guida tecnica"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’editorialista Franco Ordine. Di seguito le sue parole: "Siccome quest’anno c’è stato un numero incredibile e spropositato di macro errori di dimensioni industriali da parte della classe arbitrale, le squadre che hanno esternato la propria insoddisfazione si devono coalizzare affinché creino una nuova e forte maggioranza che possa fare un cambiamento reale e chiedere e reclamare un cambio di guida tecnica alla conduzione della classe arbitrale come accade nelle squadre di calcio con gli allenatori.



Adesso siamo alla vigilia di una riforma che trasformerà la classe arbitrale in una società di professionisti guidata da tre consiglieri indipendenti e un direttore tecnico che sarà una specie di CT. Un numero così spropositato di errori concentrati in una sola stagione non è mai accaduto nella storia del calcio italiano. La causa risiede nel cambiamento e nella modifica giornata dopo giornata, episodio dopo episodio, delle linee guida da adottare nelle decisioni.



L’introduzione della moviola in campo è avvenuta dopo Fiorentina-Juventus, in occasione del fallo di Ranieri su Vlahovic nel quale Doveri prima ha assegnato il calcio di rigore alla Juventus, poi Guida lo ha richiamato al Var e la decisione è stata trasformata dal calcio di rigore per i bianconeri al calcio di punizione per la Fiorentina. Il giorno dopo ad Open Var, Rocchi ha dichiarato, commentando l’episodio: “Meglio una verifica in più che una in meno”.



Questa confusione è scaturita proprio dal continuo cambiamento delle linee guida che ha comportato lo smarrimento della classe arbitrale. La Marotta League e l’Aurelio League sono barzellette da discussione dal bar che devono rimanere lì, ma le squadre che si sono esposte sul tema devono coalizzarsi e chiedere un cambio di guida tecnica della classe arbitrale. Non è mai accaduto di vedere così tanti errori dalla prima all’ultima giornata di Serie A. Parliamo di 3-4 errori a giornata. Quando una squadra di calcio non funziona, ecco che l’allenatore viene mandato via, questo vale anche per la squadra arbitrale.



Non dimentichiamoci che gli arbitri sono gli stessi della passata stagione con l’introduzione di qualche giovane leva. Il 23 marzo ci sarà un vertice di Serie A a Milano tra il designatore Rocchi e le squadre di Serie A. In quell’occasione verranno trasmesse alla Federazione quali sono le idee delle squadre di Serie A. Staremo a vedere!"