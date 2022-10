Bergonzi: "Che partitaccia per Irrati, Mourinho ha fatto il solito spettacolo contestando tutto"

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.

Pensieri sull'arbitraggio di Irrati in Roma-Napoli? "Avrei riscontrato tante difficoltà in una gara così, in un clima incandescente con i fischi asfissianti dei tifosi giallorossi. Mourinho è il solito allenatore che fa spettacoli, ogni decisione dell'arbitro è stata contestata. Irrati ha perso la lucidità alla fine della partita, è un ragazzo di una squisitezza incredibile, equilibrato e serio. Non ne poteva più... è stata una sfida inarbitrabile".

Karsdorp ha incitato la tifoseria al 12' del primo tempo... "I calciatori erano troppo stressati. Irrati non è stato messo nelle condizioni di dirigere la gara in modo sereno, anche se l'operato è stato ottimo. Non era rigore quello negato al Napoli, il pallone è stato toccato in anticipo da Rui Patricio, anche se era una situazione in campo molto difficile da giudicare. Tocco, mano, tocco: questo è il ragionamento".

Paragoni con il rigore concesso all'Inter? "Il portiere sfiora il pallone e non ha cambiato direzione... si tratta di una decisione dell'arbitro nettamente corretta. La questione verte sul giudizio della situazione e se fosse fallo o meno e quello su Lautaro era netto. Mentre Rui Patricio tocca il pallone e lo devia lateralmente... non era un penalty da assegnare".

Mancato rosso a Dimarco? "Errore gravissimo del Var e di Valeri, i quali non riescono a fischiare un fallo terribile. Tacchetti esposti e piede a martello, era un'espulsione sacrosanta. Una situazione legata all'assenza di concentrazione, è stato uno sbaglio grossolano. Il clima del campionato e il grande nervosismo, però, fanno sì che gli arbitri sbaglino maggiormente. La partita di ieri è stata emblematica a riguardo, il clima in campo sarà infuocato sino all'interruzione della Serie A".

Cosa rischia Karsdorp? "Credo nulla. È roba da uomini in campo, si tratta un episodio iniziato e concluso terminare in campo".

Episodio di Firenze? A Firenze sono sanguigni. Non è la prima volta che si verificano situazioni simili. Queste vicende non dovrebbero capitare, ma sono legate alle tensioni dei tifosi e a ciò che si verifica sugli spalti. Le preoccupazioni del campo sono trasportate all'interno delle tifoserie, ci sono troppi calciatori nervosi attualmente".