Bergonzi chiarisce: "Mai definito Di Lorenzo antisportivo, non lo penso e chiedo scusa"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a Processo al 90, su Rai Due, per chiarire le sue dichiarazioni di domenica in riferimento al rigore su Di Lorenzo per cui si era espresso con una nota ufficiale anche il Napoli: "Stasera è il caso di sgombrare il campo da equivoci, dubbi o idee sbagliate. Io ho dato solo un parere tecnico sull'episodio arbitrale. Mai mi sarei permesso di pensare o definire Di Lorenzo un calciatore antisportivo, anche perché non lo penso, è un ottimo calciatore, un ragazzo per bene. Ovviamente se mi sono spiegato male creando fraintendimenti io chiedo scusa a Di Lorenzo".

Intervenuto in diretta c'era il procuratore del capitano del Napoli, Mario Giuffredi: "Tutto chiaro? Sì. Dopo le parole espresse ora da Bergonzi diciamo che si era spiegato solo male su Di Lorenzo. Sicuramente io non voglio entrare nell'aspetto arbitrale, non è il mio lavoro, in questo ci sono gli addetti ai lavori che possono dire se c'era rigore oppure no. Certo ha fatto un po' male a Di Lorenzo sentire di comportamenti antisportivo anche se ora è stato chiaro. Di Lorenzo ha basato sulla lealtà professionale la sua carriera".