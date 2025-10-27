Ufficiale Nota SSCNapoli contro Bergonzi: "Accuse inaccettabili, Di Lorenzo è un esempio!"

Hanno fatto discutere, e non poco, le dichiarazioni rilasciate da Mauro Bergonzi ieri alla 'Domenica Sportiva', alla Rai, con le quali l'ex arbitro ha giudicato antisportivo il comportamento di Giovanni Di Lorenzo in occasione dell'azione del calcio di rigore dell'1-0 del Napoli contro l'Inter. A queste parole arrivano una risposta dura ufficiale, direttamente da parte della SSC Napoli, che con un comunicato diramato a mezzo social si è espresso così:

"La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano".