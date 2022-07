Bernardeschi: "Ho ricevuto un'offerta dal Napoli e lo ringrazio, ma volevo andare all'estero"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Toronto Federico Bernardeschi ha parlato a TvPlay: “Sì, sono stato vicino ad altre squadre. Il mio pensiero è sempre stato quello di restare alla Juventus, lo ritengo il club più importante in Italia. Ho ricevuto tante offerte e apprezzamenti, come il Napoli e la stessa Atalanta, ringrazio questi club perché questo calciomercato è cambiato e non è più lo stesso. Sono andato via dall’Italia perché sentivo il bisogno di fare altre esperienze e vincere altrove”.