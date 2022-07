Bernardeschi: “Napoli fortemente interessato, ADL ha trattato col mio agente. MLS scelta di vita”

Federico Bernardeschi, nuovo giocatore del Toronto, è stato intervistato da Sky

Federico Bernardeschi, nuovo giocatore del Toronto, è stato intervistato da Sky: "L'esordio? È andata bene, sono felice e soddisfatto di come ho iniziato questo nuovo percorso. Questo è molto importante per me per approcciarmi ad un nuovo tipo di calcio. Non mi aspettavo questo tipo di intensità: ovviamente è un calcio differente, devono ancora crescere, ma rispetto ad anni fa sono stati fatti passi da gigante. Manca un po' di malizia, sono ancora un po' acerbi in questo, ma dal punto di vista dell'intensità sono rimasto sorpreso. Sono tutti atleti, sono molto avanti da questo punto di vista".

A parità economica saresti rimasto in Europa?

"C'erano molte offerte, ma la mia scelta sarebbe rimasta la stessa. Ho giocato nel miglior club in Italia, sono cresciuto come uomo e calciatore a Torino. Ho vinto tanto con la maglia della Juve e con la Nazionale, avevo bisogno di nuovi stimoli in una nuova parte del mondo".

Il Napoli?

"C'è stato un forte interesse. De Laurentiis ha trattato direttamente con il mio agente, è andata avanti un po’ e poi la mia situazione si è defilata perchè avevo altre cose per la testa”.