Cassano su Inter-Napoli: “Per Conte è come la finale Mondiale. Azzurri favoriti al 51%”
L'ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto come di consueto nel corso del podcast Viva el Futbol, ha detto la sua sul big match tra Inter e Napoli di domani sera. Questo un estratto della sua analisi: "Per l’Inter non è un buon segno che il Napoli abbia pareggiato con il Verona. Sono convinto che l’Inter abbia la rosa più forte degli ultimi cinque anni.
Sarà una partita bellissima e nessuna delle due aspetterà. L’Inter è più forte, ma il Napoli ha l’allenatore più forte. E il Napoli farà una grandissima partita, perché Conte sta facendo capire che se l’Inter scappa poi è difficile riprenderla, visto che i nerazzurri andrebbero a +7. Sta preparando questa partita come una finale dei Mondiali. Percentuali: 51% Napoli e 49% Inter".
