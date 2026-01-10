L’interista Altobelli: “Domani 1 fisso! Lautaro? Tra i migliori al mondo. Napoli, stai attento”

vedi letture

Intervistato dal quotidiano Libero in vista di Inter-Napoli, l’ex interista Alessandro Altobelli si esprime così su Lautaro Martinez, al quarto posto della classifica marcatori all-time dei nerazzurri con 167 reti all'attivo: "Lautaro è uno dei migliori centravanti al mondo, insieme ad Haaland mette paura quando è in area. E poi fa parte della storia dell’Inter, ormai. Capitano e faro in campo. Lui il jolly di Cristian Chivu? Certo, Quando non segna per quattro-cinque partite iniziano le malelingue ma lui è il più forte di tutti. Sta vivendo un momento d’oro perché si è trasformato in un attaccante completo".

Qual è sua forza? "Gioca a tutto campo, tira di destro e di sinistro. Cosa gli manca? Nulla. La difesa di Conte stia molto attenta".

Anche perché se lui arretra c’è Thuram a pensarci: Lautaro ne ha fatti dieci ma il francese è a quota sei in campionato. "Ai miei tempi si parlava di gemelli del gol per due attaccanti ben assemblati. Ne vedete di migliori di Lautaro e Thuram, qui in Italia? E in Europa?".

Lautaro ha trovato il partner ideale nel francese? "Lui si sposa bene con chiunque perché segna ma, con la maturità, ha anche la dote rara di far giocare meglio il compagno. Se entrano Pio Esposito oppure Bonny, lui sa cosa fare per stimolarli. È il leader, non solo lo stoccatore”.

Spillo, ma se continua così Lautaro la raggiunge nella classifica dei gol interisti. "E allora? Gliene mancano 42, pensate che non riesca a farli da qui ai prossimi due-tre anni?".

Un pronostico per domani? "E me lo chiede? Uno fisso".