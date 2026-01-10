TuttoJuve, Pavan: “Doveri per Inter-Napoli non mi convince! E’ lo stesso dell’anno scorso…”

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sportitalia si è soffermato sulla designazione arbitrale di Inter-Napoli: “La designazione di Doveri per Inter-Napoli è geniale, a volte sembra che qualcuno lo faccia apposta a scegliere arbitri che possono scatenare polemiche, come sia possibile questa scelta non lo so ma è sicuramente particolare.

E' lo stesso arbitro di Napoli-Inter 1-1 dello scorso anno e del mancato rigore per fallo di Dumfries, designazione che non mi convince".