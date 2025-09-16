Beukema carico: "Siamo forti, a Manchester per fare il nostro solito gioco!"
Nel corso della sua intervista a Radio Crc, il difensore azzurro Sam Beukema ha parlato anche della prossima gara di Champions League contro il Manchester City che apre la fase campionato della competizione e che è attesa da tutto il gruppo con trepidazione: "Tre vittorie? Abbiamo iniziato bene, però è solo l'inizio: la strada è ancora lunghissima.
La prossima partita iniziamo anche la Champions, un'altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
