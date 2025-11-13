Bianchi: "Napoli mi sembra tornata ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop"

vedi letture

Ottavio Bianchi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Durante la stagione capitano questi momenti, Napoli mi sembra tornata indietro ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop. Poi dopo vincendo si è capito che ci potevano stare dei momenti e si poteva recuperare nel corso della stagione.

Gestire trenta giocatori non è facile, queste sono cose normali, poi il Napoli è lì a soli due punti dalla capolista. Conte ha detto cose che non mi sarei mai sognato di dire, ma evidentemente avrà avuto le sue ragioni, se non sei dentro non puoi dare dei giudizi. L’allenatore del Napoli è un grande professionista”.