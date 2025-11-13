Bianchi: "Napoli mi sembra tornata ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop"
TuttoNapoli.net
Ottavio Bianchi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Durante la stagione capitano questi momenti, Napoli mi sembra tornata indietro ai tempi di Pesaola, subito una tragedia al primo stop. Poi dopo vincendo si è capito che ci potevano stare dei momenti e si poteva recuperare nel corso della stagione.
Gestire trenta giocatori non è facile, queste sono cose normali, poi il Napoli è lì a soli due punti dalla capolista. Conte ha detto cose che non mi sarei mai sognato di dire, ma evidentemente avrà avuto le sue ragioni, se non sei dentro non puoi dare dei giudizi. L’allenatore del Napoli è un grande professionista”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com