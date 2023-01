Bianchi: "Questo Napoli in Italia sembra il Bayern o il PSG, può vincere la Champions"

L'ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1

L'ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 per commentare la stagione sontuosa degli azzurri: "Quella con la Roma è stata una partita vera con dei valori agonistici e tecnici elevati. Un campionato così anomalo non c'è mai stato, il Napoli sembra il Bayern in Germania o il PSG in Francia. Va dato merito agli azzurri, che stanno ottenendo prestazioni e risultati stupendi.