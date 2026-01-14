Biasin: "A Conte solo un 'buffetto' per il 'Vergognatevi' in mondovisione, perchè dovrebbe smettere?"

"Le urla disumane mescolate a improperi di Conte Antonio durante Inter-Napoli sono costate due turni di squalifica al tecnico leccese". Così Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta la squalifica al tecnico del Napoli: “Punizione giusta”, dicono alcuni, “ridicola”, replicano altri. E ovviamente vai a capire chi ha ragione.

La certezza è che Conte si è messo a sbraitare non tanto perché convinto di essere vittima di un torto arbitrale (conosce benissimo il regolamento), quanto perché – meglio di chiunque altro – sa che creare un po’ di casino e cavalcare un immotivato senso di ingiustizia, alla lunga porta sempre qualcosa di buono. Va così in Italia e, quindi, ben fa Conte Antonio a fare quello che fa. Del resto se un “vergognatevi!” urlato a ripetizione in eurovisione vale un buffetto o poco più, perché mai dovrebbe smettere?".