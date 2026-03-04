Giornata paradossale, Sky: "Rientra Anguissa, spera De Bruyne. Ma prima volta senza Fab Four"

"Sarà col Torino la prima volta nella quale mancheranno tutti i Fab Four".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Aspettando la rifinitura di domani, la certificazione delle indicazioni, rientra Anguissa. Spera anche Kevin De Bruyne che si è presentato in condizioni sorprendenti in una giornata però abbastanza paradossale. Perché poi celebriamo il rientro dopo quattro mesi, sono stati tanti i rientri di Anguissa, appunto si spera di De Bruyne, eppure sarà col Torino la prima volta nella quale mancheranno tutti i Fab Four. Quell'idea, quel progetto, quella visione di conto di un calcio di possesso, di gestione, di qualità, di inizio stagione, il 4-1-4-1. Ne ho tanti bravi e li metto tutti insieme, però poi alla fine Conte se ne è goduti per troppo poco tempo.

L'emergenza persiste, sì, la speranza di riavere loro, ma intanto l'assenza di Lobotka, anche questa da certificare, ma che sembra molto più che un indizio di McTominay che sta intensificando i carichi di lavoro. Ma che forse non avverte ancora quel senso pieno di benessere del quale è ancora alla ricerca. Dunque Gilmour che è di fatto l'unico centrocampista vero, con Elmas che si adatta, preziosissimo, ancora in mezzo. Gutierrez che può essere un'opzione per gli esterni, dietro la linea a 3. Poi Vergara, Alisson Santos e chiaramente Hojlund, con la condizione di Lukaku che sta crescendo ma che sembra ancora una soluzione eventuale da partita in corsa in coppia, per una coppia pesante".