Biasin a Mediaset: “Conte usa anche mezzi comunicativi! ADL gli ha dato tutto…”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Conte? E’ bravissimo in campo ed anche fuori. Dice le cose che vanno dette quando vanno dette. All’Inter diceva che non per forza era tenuta a vincere lo Scudetto, ora dice che l’Inter, il Milan e la Juve devono vincere lo Scudetto.

Lui è bravissimo a raggiungere i suoi obiettivi con tutti i mezzi, anche comunicativi. Lui sta facendo cose bellissime, ma è anche nelle condizioni ideali: solo il campionato ed una squadra fortissima ed ha un presidente che gli ha messo a disposizione tutto”.