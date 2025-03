Biasin attacca: “Pressione sull’Inter che ha speso 0, Conte fa miracolo dopo 150mln spesi?”

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Inter stanca? Sì, anche secondo me, non esistono le stagioni perfette, poi il calendario è complicato. Ad oggi il dato è che sei in corsa su tutti i fronti e va riconosciuto, puoi vincere tutto o niente, ma ad oggi è così nonostante tanti infortuni. L’Inter giocherà il doppio delle partite delle avversarie. La pressione noto che viene messa sempre sull’Inter, da tutte le parti si sente che deve vincere, ma è giusto sottolineare che almeno in campionato andrebbero suddivise. E’ tenuta a vincere, ma da qui ad un mese se vedete non è favorita l’Inter. Investimenti pari a zero in estate, le avversarie chi spende 50mln, chi 100mln…

Se da una parte fanno investimenti ingenti, se invece devi cavartela sempre col mercato a zero allora può toccare anche agli altri la pressione. Mi piace sentire Inzaghi, unico allenatore, che punta a vincere, gli altri sotto coperta ma non ci sarebbe nulla di male a dirlo anche da parte di Conte e Gasperini. Inter costruita per vincere? Il Napoli di Spalletti fu smontato in estate, prendendo giocatori sconosciuti e fu detto miracolo. Se quest’anno vince Conte ha fatto un capolavoro, ma sarebbe un miracolo dopo 150mln spesi in estate?”.