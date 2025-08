Biasin: "C'è chi rompe le balle a Conte, ma queste amichevoli dicono due cose"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista vicino alle vicende nerazzurre Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli e dei risultati negativi di queste prime amichevoli: "C’è chi rompe già le balle a Conte perché il Napoli non vince le amichevoli. Colossale idiozia. Il valore delle amichevoli estive è pari al nulla e, anzi, certifica la mole di lavoro e stanchezza accumulata da questo e quel giocatore, evidentemente sommerso dall’acido lattico. I risultati dei test contano zero e, anzi, abbassare i riflettori rispetto alla grancassa mediatica (“il Napoli è strafavorito!”) può solo far bene ai campioni d’Italia".

Sul caso Lookman invece: "La telenovela Lookman ce li ha discretamente fracassati. Andiamo in fretta. Il giocatore ha rotto con l’Atalanta, non si presenta al campo, ha già svuotato l’armadietto e bla bla bla. Al netto delle ragioni, delle promesse, di tutto quello che sappiamo e non sappiamo, una cosa va detta: andare oltre gli obblighi contrattuali non è mai una buona idea, ti fa passare dalla parte del torto… anche quando hai ragione. Vale per Lookman e per tutti quelli che in passato hanno scelto di incrociare le gambe. Non era nemmeno mossa così necessaria: l’Atalanta - al netto di una legittima resistenza - è probabile che decida di trovare un accordo con l’Inter. I rapporti tra i due club continuano ad essere buoni (anche se in apparenza non sembra) e quando Percassi e Marotta torneranno a sentirsi si arriverà alla stretta finale, con i nerazzurri di Milano disposti a mettere sul piatto qualche milione in più rispetto ai 45 (bonus compresi) di qualche giorno fa. A quel punto capiremo (questa volta definitivamente) se la trattativa andrà in porto oppure alla deriva. Alternative? Si fanno tanti nomi ma, al momento, l’Inter pensa unicamente a Lookman".