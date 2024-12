Biasin: "Capolavoro Conte, s'è sbarazzato della Coppa Italia ed ora avrà rinforzi dal mercato"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive di Antonio Conte e della sua capacità di tenere il Napoli in lotta per lo scudetto, disputando solo il campionato senza l'impegno delle coppe.

"Antonio Conte sta realizzando un piccolo capolavoro: sapeva che per puntare allo Scudetto doveva ottimizzare e si è tolto il fardello Coppa Italia, a gennaio si farà dare un paio di rinforzi “a misura di Antonio” per puntare al titolo. Con una sola partita a settimana (gliene mancano 21) il Napoli resterà in corsa fino alla fine".