Biasin: "Conte ha voluto dare una mazzata virtuale a De Bruyne, ma questione già sistemata"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle polemiche dopo la sostituzione di Kevin De Bruyne contro il Milan nella sfida di San Siro: "L’immagine di De Bruyne un filo incazzato per la sostituzione sta facendo discutere assai. Se l’altra settimana il belga era stato bravissimo nell’accettare il cambio di Manchester (casa sua), non si può dire la stessa cosa per il borbottio di Milano. Conte gli ha dato subito una mazzata virtuale, atteggiamento tipico e già visto (con Lautaro, per dire).

La sensazione è che la questione sia già stata sistemata dal punto di vista dei rapporti ma sia più complicata dal punto di vista tattico. Oddio, neanche così tanto. È vero che con il roscio in campo McTominay rischia di risultare meno a suo agio, ma è altrettanto vero che tra giocatori “superiori” (lo sono), trovare il giusto incastro è solo questione di tempo".