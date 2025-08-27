Biasin esalta ADL: "Ha risolto problema Lukaku in 5 minuti con Hojlund"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive anche di Napoli e delle ultime mosse di mercato del club: "Il Napoli si è trovato di fronte a un problema improvviso, l’infortunio di Lukaku. Lo ha risolto (lo sta risolvendo) in 5 minuti con Hojlund, sempre più vicino ai campioni d’Italia e con una formula assolutamente interessante (prestito con obbligo di riscatto condizionato a cifre di poco superiori ai 40 milioni). Questo fa una grande società".

Sull'Inter: "Gran prima per l’Inter di Chivu. Non era solo una questione di punti e classifica - ovviamente importantissima - ma di impatto. L’Inter aveva bisogno assoluto di levarsi un po’ di peso dalle spalle e lo ha fatto nella migliore maniera possibile: i “vecchi” hanno mostrato di avere enorme desiderio di riscatto, la squadra ha giocato ottimo calcio, Sucic (14+2.5 milioni) si è presentato alla grande, Bonny si è sbloccato dopo una manciata di minuti, Chivu ha dato l’impressione di avere tutto perfettamente sotto controllo, il gruppo è parso compatto. E solo l’inizio e significa nulla, ma l’Inter ferita dal finale della passata stagione aveva bisogno di dare un segnale di questo tipo al suo popolo. E lo ha fatto alla grande".