Biasin: "Il Napoli merita di più da Conte, lo ha accontentato in tutto"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della situazione in casa Napoli: "Conte, è maestro nel rianimare i club reduci da annate poco esaltanti. Gli è riuscito un po’ ovunque, anche a Napoli. Disse qualche tempo fa: “Un giorno vorrei poter iniziare la stagione in un club che non deve essere ricostruito dal principio”. E quest’anno è proprio nella situazione che auspicava, ma appare tutto tranne che contento. È

nervoso, arrabbiato, parla di “morte” e “trapianti di cuore”, dice “devo parlare con il club” come se fosse lui nelle condizioni di dover pretendere mentre, al contrario, è il club che merita qualcosa in più dal suo mister: lo ha portato a Napoli quando per lui non c’era la fila, lo ha messo in condizioni di lavorare alla grande, la piazza lo ha sostenuto incondizionatamente e la scorsa estate i reggenti gli hanno regalato un secondo mercato di altissimo livello. Ecco, ora tocca a Conte dimostrare di essere il grande allenatore che in effetti è, e ci deve riuscire ora che la stagione gli impone il doppio impegno. L’allenatore moderno non deve solo vincere, ma anche costruire. E in questo caso si tratta di dare valore a un materiale affatto ban