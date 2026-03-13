Malfitano controcorrente: "3° posto e Supercoppa è il minimo sindacale!"

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Malfitano non dà più di 7 alla stagione del Napoli. Terzo posto e Champions sono il minimo sindacale, ma Conte merita la conferma

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare dei temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “I tre giorni di riposo concessi da Conte al Napoli hanno delle ragioni concertate con staff tecnico e medico. Probabilmente servono in vista di un maggiore carico di lavoro per il rush finale. A questo punto della stagione ci saremmo aspettati tutti molto di più rispetto al terzo posto attuale in Serie A ed il 30° in Champions. Chiedere scusa o ammettere che si è reso al di sotto delle aspettative sarebbe una cosa lodevole. Al momento alla stagione del Napoli do non più di 7. Il terzo posto con la qualificazione alla prossima Champions è davvero il minimo sindacale!

Di Supercoppa parliamo perché a lei ci aggrappiamo nella negatività della stagione. Se il Napoli stesse lottando per il primo posto, nessuno ne parlerebbe! Detto questo, ribadisco che io confermerei senza dubbio Antonio Conte e sarei felice se rimanesse alla guida del Napoli. Ciò che continuo a sostenere è che bisogna far luce sulle responsabilità dei tanti infortuni. Io dico che ci sono delle corresponsabilità per gli infortuni, questo non significa assolutamente essere contro Conte! Non può essere solo sfortuna o casualità!

La Champions mette ancor più in evidenza la mediocrità del calcio italiano sia sul piano tecnico che fisico. Non è casuale che l’Atalanta prenda sei gol. E’ vero, l’Inter è arrivata in finale l’anno scorso ma è stata poi presa a pallonate dal PSG! Per De Laurentiis la delusione più cocente credo sia stato il 30° posto in Champions, credo che questo l’abbia fatto anche arrabbiare. Aveva investito 200mln proprio per provare ad andare avanti in Champions, l’aveva detto chiaramente. Non so se poi ne abbia parlato con Conte, ma sono convinto che sia questa la cosa che gli abbia fatto male davvero, più della mancata lotta per rivincere il campionato. Bastoni con quella simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu mi ha deluso a livello umano. Avrebbe dovuto andare, subito dopo il triplice fischio, nello spogliatoio della Juventus a chiedere scusa a tutti".