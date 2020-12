Biasin ironizza: "Se Gattuso va male come tecnico, lo proponiamo come ministro dell'Istruzione"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "Dopo il match di Crotone potremmo dire un sacco di cose sul Napoli, ma ci limitiamo a riportare un virgolettato di Gattuso: “Non possiamo educare i figli come ci hanno educato i nostri padri, vale la stessa cosa per i calciatori. A me la musica negli spogliatoi non piace, ma si usa e quindi bisogna accettarlo. Oggi non puoi essere troppo martello su queste cose". Per noi trattasi di grande tecnico, ma se anche dovesse andargli male in panchina lo proponiamo come ministro dell’Istruzione".