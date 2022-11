Biasin: “Koulibaly pentito di essersene andato. Affarone Napoli averlo venduto a 40mln”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’

TuttoNapoli.net

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’: “Koulibaly? Secondo me si sta pentendo di essersene andato. Il Napoli ha fatto un affarone: ha venduto a 40 milioni un calciatore in scadenza e spendendo la metà ha preso Kim che non sbaglia un colpo. Empoli? Una squadra che per mentalità non si chiuderà in difesa, l’unico modo che attualmente c’è per affrontare gli azzurri”.