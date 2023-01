Biasin: "Napoli eliminato in Coppa Italia? Alla fine potrebbe essere una buona notizia"

"Napoli-Juventus? Si è andati oltre le aspettative. Ci si poteva immaginare il Napoli ad un certo livello, non ci si poteva immaginare una differenza così grande".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista Libero: "Queste coppe se le vinci diventano ‘coppette’, se le perdi ti massacrano. Sicuramente questo non è il momento migliore per il Milan, ma Pioli ha ragione quando sostiene che si esagera nei giudizi. Dall’Inter ti aspetti sempre che riesca a vincere e convincere, ma tolto il primo mese drammatico, in realtà il ritmo da mesi a questa parte è quello di una squadra che vuole provare a vincere.

Chi fa la partita questa sera? Secondo me, l’Inter prova a fare la partita che ha fatto col Napoli, bisogna capire se ci riesce o se Pioli è bravo a fregare il suo collega. Immagino proveranno a bloccare Leao alla stessa maniera di Kvara. Uomo partita? L’Inter ha un calciatore sottovalutato di una classe superiore che è Lautaro Martinez, in più quest’anno mi sta piacendo tantissimo Dimarco. C’è bisogno che Lukaku torni almeno a dare una mano, sul lungo periodo in una stagione così compressa diventa difficile per Dzeko. Lo stiamo aspettando, stasera giocherà solo e soltanto in caso di necessità, ma non credo. Chi alza la coppa? Non ci penso neanche a fare un pronostico. Ciò che ci auguriamo è che sia un bello spettacolo. Finora la Coppa Italia ha dato emozioni, c’è chi ha festeggiato e chi no.