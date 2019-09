Biasin pazzo di Fabian: "E' il mio giocatore preferito. Ancelotti ha voluto Lozano a tutti i costi"

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di vari temi: "L’Inter con il Cagliari è stata brava ad essere cinica. Conte è partito molto bene con l’obiettivo di dare filo da torcere a Napoli e Juventus. Sarà vera corsa a tre.



Inter diversa con Conte? Il comandamento è quello di andare tutti in un’unica direzione. Alla fine ha ottenuto il gruppo che aveva in mente. La società neroazzurra ha lavorato molto bene



Napoli? Negli undici mi piace tantissimo. Mi piace tanto Fabian Ruiz, è uno dei giocatori più forti del campionato



Napoli troppo offensivo? E’ l’atteggiamento di chi vuol far capire che non ha paura di nessuno. Il Napoli tornerà ad essere una squadra più quadrata, non sempre giochi contro la Juventus.



Lozano? E’ stato voluto a tutti i costi da Ancelotti. Ci crede tantissimo, è la pedina giusta per fare il salto di qualità.



Razzismo? Purtroppo va fatta la distinzione tra persone con un cervello e altre senza. Mi auguro che non si generalizzi".