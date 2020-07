Biasin: "Per l'Inter la partita col Napoli vale 10 mln"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni, ovvero i soldi in più che i nerazzurri possono incassare in caso di secondo posto. Non pochi. Conte a proposito del secondo posto è stato chiaro (“il primo dei perdenti”) ma sa anche lui che il piazzamento ha la sua importanza, perché può aiutare il gruppo a fare l’indispensabile salto di qualità: addio squadra solo competitiva, benvenuta squadra pronta per vincere.

Finale di campionato e cammino in Europa League ci diranno come è andato il primo anno di Conte: i numeri sono buoni a prescindere, ma gli ipercritici non vedono l’ora di massacrare il mister. Di sicuro la vittoria diventerà un comandamento a partire dalla prossima stagione: il diretto interessato non solo lo sa, ma sarà il primo a pretenderla".