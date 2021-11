Biasin: "Se il Napoli si incazza per la Coppa d'Africa ha tutte le ragioni"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Fabrizio Biasin scrive: "C’è la polemica sulla Coppa d’Africa che si porterà via una marea di giocatori, in particolare l’asse portante del Napoli. E soprattutto Osimhen che, tra l’altro, dovrà stare fuori fino a Natale. E, quindi, il Napoli gestirà la riabilitazione del ragazzo per poi vederlo in campo con la Nigeria. Ecco, se il Napoli si incazza, beh, ha tutte le ragioni (anche solo perché l’ingaggio non glielo paga la Nazionale)".