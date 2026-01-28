Sabatini: “Conte scaltro a non fare polemiche, ma quando parla di onestà fa uno scivolone”

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Marte: “L’arbitro ha una telecamera, la REF Cam. Viene messo un video, gli highlights, sul canale della Lega. Vi dico che non c’è l’immagine dell’abbraccio di Bremer su Hojlund e sapete perchè? Perchè non la stava vedendo, guardava il pallone, sposta lo sguardo quando Hojlund era già a terra. Il VAR aveva l’obbligo di richiamarlo perchè Mariani non ha visto quell’episodio. Il fallo di Bremer è evidente. Il VAR deve supportare in questi casi, perciò dico che ha ragione Conte. Mariani promosso e

Doveri bocciato? Mariani non l’ha visto, non può chiedere l’aiuto da casa come si fa in tv. E’ il VAR che deve intervenire. Non c’è malafede, ne sto alla larga da questi ragionamenti. Parlo per me, ma lavoro da quarant’anni in questo mondo e se pensassi che ci fosse malafede sarei irrispettoso anche nei miei riguardi. Gli arbitri, quando son stati beccati, sono stati squalificati e sanzionati.

Punizione per Doveri? Non lo possiamo ammazzare (scherza, ndr), non c’è molto da fare. Conte s’è reso conto che protestare dopo Juventus-Napoli non sarebbe servito a niente. La massa gli avrebbe detto ‘ma che protesti che hai perso 3 a 0?’. E’ stato scaltro a non fare polemiche, però quando parla di onestà fa uno scivolone perchè anche l’onestà non va toccata. Anche Conte sta in questo mondo da quarant’anni, la gente può ricordargli di quello che accadeva quando Conte era un calciatore della Juventus”.