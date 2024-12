Biazzo: “Conte frena l’attacco, con i cambi ha accentuato la sofferenza!”

Il giornalista Salvatore Biazzo, su Tele A nel corso de La Partita dei Campioni, ha commentato la vittoria del Napoli per 2-1 contro il Genoa: “Conte doveva risolvere quello stress difensivo con i cambi ma invece l’ha accentuato con quella difesa a 5, ad un certo punto mancava molto ma tutti si erano rassegnati a far scorrere solo il cronometro. Mi sembra stia frenando le potenzialità del Napoli offensive, mi aspettavo Kvara con Neres e quindi fuori Politano stanco. Bisogna dirlo e non titolare solo sorpasso e vittoria”.