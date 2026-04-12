Biazzo deluso: “Cambi di Conte tardivi, potenziale inespresso. E toglie De Bruyne…”

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Il giornalista Salvatore Biazzo ha commentato il pareggio del Napoli a Parma e le pagelle del "Pampa" Sosa ai microfoni di Tele A: "Condivido il 4 in pagella a Conte sostituzioni veramente tardive. Non ho capito perché non farle entrambe al 45’. Poi Alisson quando è entrato l’hanno responsabilizzato così tanto… io avrei tenuto anche De Bruyne. Hai qualità altissima ma non esprimi il potenziale, siamo una squadra inespressa".

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