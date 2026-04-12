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Le pagelle del Pampa: “4 a Conte! Non mette Alisson e ancora Jesus…”

Le pagelle del Pampa: “4 a Conte! Non mette Alisson e ancora Jesus…”
Oggi alle 17:10Le Interviste
di Antonio Noto

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Parma-Napoli 1-1: "Conte da 4. Non mette Alisson Santos, sbaglia anche Juan Jesus che lui preferisce a Beukema che è entrato bene anche stavolta. Nel 4 a Conte c’è anche la sostituzione di De Bruyne e le altre tardive invece di Alisson ad esempio". Di seguito tutti i voti dati dall'argentino.