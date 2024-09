Biazzo non ci sta: “Che imbarazzo i commenti tv, chi ha creato è stato il Napoli!”

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante che non lascia contenta nessuna delle due squadre. A parlare della partita è stato il giornalista Salvatore Biazzo, che ai microfoni di Tele A ha detto:

"Sono imbarazzato, in Tv sostengono che il Napoli è stato quasi alla pari della Juventus ma con onestà Thiago Motta poi ha ammesso che con Vlahovic non riuscivano ad entrare in area. Si discute come se la Juve avesse fatta una straordinaria partita, ma il Napoli ha creato di più e pure nel finale ci ha provato".