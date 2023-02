Biazzo non teme l’Eintracht: “Non credo sia un'impresa particolarmente difficile”

Il giornalista Salvatore Biazzo è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il giornalista Salvatore Biazzo è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Dal momento che il Napoli sta attraversando un momento di forma strepitosa il suo cammino in Champions potrebbe proseguire. È una squadra che non smette di meravigliare. E sono convinto che il Napoli possa farcela soprattutto dopo che ho visto la partita di ieri sera tra il Tottenham ed il Milan. Ho notato la pochezza del Milan, pur avendo vinto, e gli inglesi che rimangono una grande squadra.

Bisogna vedere chi sarà l'avversario del Napoli ma intanto bisognerà superare l'Eintracht e non credo che sia un'impresa particolarmente difficile. Negli anni 80 c'è stata lotta perché c'era un grandissimo Milan allenato da Sacchi che aveva grandissimi calciatori. La cavalcata di quest'anno non credo abbia precedenti. Un Napoli in semifinale Champions non sarebbe certamente un accontentarsi.

Oggi però il Napoli credo che possa godere di un complesso di superiorità; tutte le squadre europee stanno guardando agli azzurri come ad un miracolo calcistico, tutto funziona alla perfezione. Per cui io non ipotizzo finale o semifinale. Perché il Napoli può giocare anche i quarti alla stragrande, dimostrando che il tuo trend di crescita non si limiterà a questo campionato. Non dimentichiamo, infatti, che la media calciatori è piuttosto giovane il che significa che quanto costruito dalla società e da Spalletti avrà una rilevanza anche nei prossimi anni”.