Biazzo: "Solo il Napoli si è mosso davvero sul mercato, ma ora ha un problema"

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: “Hermoso? Lui lo conosciamo non è che è un oggetto misterioso. Io lo preferisco a tanti altri, per tanti motivi. Poi vorrei dire una cosa: alla fine il Napoli è l’unica società che ha movimentato il mercato, tutti gli altri sono quasi fermi. Il Napoli è chiaro che adesso ha un problema, perché ha 34 persone in organico. Il 50% peraltro sono pure stranieri, ed è quasi il 60% della squadra".