Biscardi jr sicuro: "Il Napoli non ha limiti precostituiti, può battere chiunque!"

Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il 'Microfono Aperto', dando anche la sua disamina sul Napoli di Carlo Ancelotti: "Non ha limiti precostituiti, può battere qualsiasi squadra, ma non ha la certezza di poter fare sempre grandi prestazioni. Gli azzurri possono fare qualcosa di assolutamente migliore in Champions rispetto alle passate stagioni".