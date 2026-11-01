Juve, Boga a Dazn: "Il ritiro ci è servito, abbiamo parlato molto! Abbiamo giocato con il cuore”

Jeremie Boga a DAZN commenta la vittoria della Juventus sul Napoli, il gol personale e l'importanza del ritiro.

L'attaccante della Juventus Jeremie Bogam, autore del secondo gol contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 2-0 e valido per la 10ª giornata di Serie A.

Cosa significa questo gol per te?

"Quando giochi alla Juve e non c'è risultato, tutti sono delusi. Dobbiamo lavorare forte e giocare con il cuore come oggi. Stasera deve essere da esempio, possiamo anche migliorare. Abbiamo fatto una buona partita".

Quanto avevi bisogno di una serata così?

"Molto importante per me segnare, ora devo trovare continuità. Molto contento per la squadra e per i tre punti".

Ci racconti il tuo tiro da fuori?

"Quando ho ricevuto la palla, sapevo che volevo tirare e non volevo pensare troppo: cosa che ogni tanto mi accade".

Pensi che il ritiro vi sia servito?

"Sicuro, abbiamo parlato molto e bene di quello che volevamo dimostrare al nostro pubblico. L'importante era dare tutto, siamo in un grande club".