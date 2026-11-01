Juve, Cabal a Sky: “Il ritiro è servito tantissimo! Sapevamo che il Napoli era forte, questo è solo l'inizio”

Juan Cabal racconta la settimana della Juventus, l'importanza del ritiro e la scelta di restare in bianconero.

Juan Cabal, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli allo Stadium per 2-0: "L'idea era quella di lavorare e lasciare tutto in campo per la squadra”.

Che settimana è stata dopo la sconfitta con il Genoa? Ci sono stati degli incontri, Carnevali è stato molto duro con voi. Come avete vissuto questi giorni?

“È stata una settimana pesante dopo la sconfitta con il Genoa. Però sapevamo che da questa partita dovevamo ripartire. Abbiamo fatto il ritiro ed è servito tantissimo. Speriamo che non succeda più, però è stata una cosa positiva. Da qui ripartiamo, dobbiamo fare tutto bene e lasciare tutto in campo. La squadra si è allenata molto forte questa settimana. Però questo è soltanto l'inizio, come ho detto, di un percorso positivo”.

Nel secondo tempo siete sicuramente migliorati rispetto al primo.

“Sì, secondo me abbiamo fatto bene in entrambi i tempi. Abbiamo dato tutto. Sapevamo che il Napoli era una squadra forte e che nel primo tempo sarebbe stata una partita chiusa. Poi abbiamo iniziato a fare di più, ad andare avanti e a spingere maggiormente”.

Che periodo è stato per te? Si è parlato tanto di una tua possibile partenza, sembrava che potessi andare via. Invece hai voluto restare e adesso ti stai ritagliando nuovamente un po' di spazio. Che cosa ti aspetti da qui in avanti?

“Da qui in avanti spero di dare sempre il massimo per la squadra. Qualsiasi siano i minuti a disposizione, anche se gioco cinque o dieci minuti, voglio lasciare tutto in campo per la squadra. Si parlava di una mia possibile partenza, però la mia idea e la mia testa sono sempre state qui, alla Juventus”.