Meret alla Rai: “Troppi alti e bassi, non troviamo continuità! Sui gol dovevamo essere più cattivi”

Alex Meret analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus e sottolinea gli errori difensivi e la poca continuità.

Il portiere del Napoli Alex Meret, intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, ha analizzato il momento difficile attraversato dalla formazione azzurra, evidenziando soprattutto la mancanza di continuità nei risultati e nelle prestazioni. L'estremo difensore ha sottolineato come la squadra abbia disputato un buon primo tempo, prima di subire nella ripresa le reti decisive dei bianconeri. “Non stiamo trovando continuità, ci sono un po' troppi alti e bassi. Oggi è stata una partita sicuramente tesa, tosta. Si sentiva l'importanza della gara, penso da parte di entrambe le squadre. L'abbiamo approcciata bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, molto equilibrato, con qualche occasione da entrambe le parti. Poi, insomma, nel secondo tempo i dettagli hanno fatto la differenza: loro hanno trovato due grandissimi gol”.

Meret: “Dovevamo essere più cattivi nell'uscire sugli uomini”

Meret si è poi soffermato sugli episodi che hanno indirizzato la partita, riconoscendo che il Napoli avrebbe potuto opporsi con maggiore aggressività ai calciatori della Juventus in occasione delle conclusioni decisive. Il portiere ha comunque ribadito il sostanziale equilibrio dell'incontro, esprimendo il rammarico per non essere riusciti a conquistare un risultato positivo in uno scontro diretto particolarmente importante. “Potevamo forse essere un po' più cattivi nell'uscire sugli uomini, per non farli calciare. Però penso che la partita sia stata equilibrata e i dettagli poi hanno fatto la differenza. Peccato, perché ci tenevamo molto a trovare una vittoria in uno scontro importante come questo. Dobbiamo pensare subito alla prossima e fare meglio”.